Institutos municipales fallan en atender a mujeres violentadas, acusa colectivo

La falta de atención por parte de los organismos municipales de la mujer, aumenta la probabilidad de que los casos de violencia terminen en feminicidios, aseveró Jairo Guarneros Sosa, integrante del colectivo feminista Cihuatlahtolli.



Consideró que no sirve la sola atención telefónica, incluso pone a las víctimas en riesgo porque al acudir a denunciar no encuentran respuesta por no ir a las instancias correspondientes, teniendo que regresar con su agresor.



"Las mujeres que sufren de violencia han intentado denunciar y las fiscalías no están dando atención por la falta de acompañamiento de los Institutos, porque pocos muestran interés en apoyar, no es por la pandemia".



Enfatizó que el mes de enero cerró con 14 asesinatos de mujeres, de los cuales cuatro son feminicidios y se concentran principalmente en la zona centro.



Dos de los asesinatos fueron por sus parejas, uno de ellos en esta ciudad de Córdoba y se encuentra prófugo de la justicia.