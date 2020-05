Insuficiente el apoyo de 25 mil pesos a empresarios: CANACINTRA Orizaba

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Orizaba, Octavio Gracián Malpica, señaló que el apoyo de 25 mil pesos en crédito que se está destinando a empresarios por parte del gobierno federal es insuficiente.



Recordó que la contingencia sanitaria que se vive tiene en jaque a las empresas, pues deben seguir cumpliendo con sus compromisos fiscales, cuotas obrero-patronales y demás obligaciones como es renta y energía eléctrica, pero no están funcionando o lo están haciendo de manera parcial.



Agregó que, ante ello, muchos empresarios están buscando créditos y apoyos que les permitan cubrir sus gastos más indispensables, como es el pago de nómina.



Sin embargo, abundó, el recurso a crédito que está ofreciendo el Gobierno Federal permitiría pagar por ejemplo a 5 trabajadores.



Indicó que lamentablemente el monto que se está otorgando no responde a las necesidades del sector empresarial pues no frenaría un posible cierre de empresas y la pérdida de empleos.



Señaló que es necesario que en el corto plazo se pueda dar una reunión con funcionarios del gobierno federal para trabajar de manera conjunta en un plan que permita el rescate del país en estos momentos de crisis.



De no darse esa colaboración, consideró, hay empresarios que ya no aguantarán y en vez de reanudar actividades cerrarán sus puertas de manera definitiva.