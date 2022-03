Insuficientes, acciones para mitigar deterioro del planeta: Diputado

Ante los reclamos que han hecho ambientalistas por la inacción de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno para cuidar la sustentabilidad de los recursos naturales, el diputado Antonio Luna Rosales, presidente de la Comisión Especial de la Agenda 20/30, reconoció que los gobiernos han llevado a cabo acciones para detener y mitigar ese deterioro del planeta pero aunque han sido importantes, “no son suficientes”.Indicó que desde esa comisión se da seguimiento a varios puntos para mitigar la contaminación en el Estado conforme a los 17 objetivos de desarrollo que considera la Agenda 20/30, cuyo convenio fue firmado por México por la ONU.Mencionó que a nivel federal se da seguimiento a esos objetivos, en tanto que a nivel estatal se han tenido pláticas con el programa de Gobierno del Estado que lleva el Consejo Veracruzano de la Agenda 20/30.Explicó que debido a la veda electoral, hay actividades de la Comisión que están detenidas pero esperan llevar a cabo en breve pláticas y eventos.Indicó que se tiene la intención de que los principales objetivos de desarrollo se bajen a nivel municipal y se tengan indicadores de seguimiento en los temas del ambiente, desde conductas en lo particular y lo colectivo, para verificar que empresas, organizaciones e instituciones lleven a cabo medidas para prevenir la contaminación.Reconoció que el problema ambiental es complejo, pues tiene que ver con la deforestación y la falta de agua y no se trata sólo de mostrar carteles, sino de verificar que los objetivos se lleven a cabo.Mencionó que entre los tres niveles de Gobierno se puede dar la colaboración para dar seguimiento a las acciones y en donde no haya el marco jurídico para sancionar a quienes están infringiendo las normas internacionales, se pueda proceder.