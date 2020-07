Insumos que se donen al IMSS deben cubrir requisitos mínimos: CROC

El secretario general de la CROM en la zona de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, aseguró que han habido donaciones de equipo e insumos que se han hecho al IMSS en esta época de epidemia por COVID-19, pero algunos de estos no han servido porque no cumplen con las características exigidas para que protejan al personal.



"Como a los dos o tres meses nos hicieron llegar la ficha técnica de cubrebocas, guantes. Y la verdad es que cuando se empezó a donar, no cubría los requisitos de esa ficha técnica, entonces había en stock miles y miles de cubrebocas, caretas pero que finalmente las autoridades de salud determinaron que no cubría con los requisitos mínimos".



Cuestionado en referencia a las protestas y quejas del personal del IMSS, que ha denunciado que no han tenido equipo de protección personal para poder enfrentar el COVID-19, indicó que hay crisis de manera general.



"Nosotros los que formamos el Consejo Consultivo también hemos exigido y hemos sido partícipes de lo que han donado las empresas al IMSS.



No lleva un condicionante lo que donan las empresas al decir que lo otorgan pero que lo tienen que otorgar a tal o cual clínica. Sí hubo en días pasados un plantón del personal en el hospital de Orizaba, pero no podemos exigir más allá, a nosotros nos han cumplido porque todos los trabajadores y sus familiares que han acudido al IMSS han recibido atención".



Añadió que también en este tema ha habido proveedores que le quedaron mal al instituto, pues no llegaron en tiempo y forma los guantes, caretas, mascarillas, overoles.