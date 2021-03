Integrantes de ANTAC y ATUNAC también se unirán al paro de AMOTAC

Debido a que las problemáticas que se tienen en materia de transporte afectan a todo el gremio, integrantes de ANTAC y ATUNAC se sumarán a la movilización de la AMOTAC este martes y harán entrega de un oficio en las oficinas de Medicina del Transporte.



David Estévez Gamboa, representante de la ANTAC, explicó coinciden en las demandas que hace la AMOTAC, pero además se debe señalar que tienen muchos problemas con las oficinas de Medicina del Transporte.



Explicó que por ejemplo desde que inició la pandemia se restringió la actividad en esa dependencia, lo que dejó inconclusos algunos trámites que transportistas estaban realizando, ya que por ejemplo hicieron su pago, pero no han podido obtener su documento.



Agregó que, a un año, la oficina ya abrió sus puertas, pero en la práctica no hay actividad y lo mismo pasa con las demás que hay en el país.



Mencionó que además existe preocupación pues tal parece que se piensan seguir reduciendo las oficinas de Medicina del Transporte y desaparecería la de Orizaba, lo que afectará más pues de por sí las que hay no se dan abasto.



Agregó que en el transcurso de la mañana acudirán a esas instalaciones para dejar un oficio y ojalá las autoridades convoquen a mesa de diálogo para que se les puedan exponer los puntos de vista.