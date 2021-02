Integrantes de la comunidad LGBTTTI siguen sin poder acceder a programas federales

El presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, señaló que integrantes de la comunidad no han podido acceder a algunos problemas sociales que otorga la Federación, lo que implicaría discriminación por parte de la Secretaría del Bienestar.



"La semana pasada, las compañeras sexoservidoras se manifestaron en la Secretaría del Bienestar porque no han logrado acceder a los programas sociales. Esta semana van a abrir la mesa de trabajo para ver si se tiene la posibilidad de poder ingresar a estos apoyos. Es un trato diferenciado por discriminación".



Explicó que a los programas que han querido acceder ante la falta de recursos es a las Tandas del Bienestar y al préstamo de 25 mil pesos, apoyo que no han podido recibir.



"Se habla aproximadamente de entre 70 y 80 chicas trabajadoras sexuales aquí en Xalapa, más las personas transexuales en todo el Estado que están en la misma situación. Se les ha negado el acceso a estos programas".



Expuso que la justificación que se les dio al manifestarse en la Secretaría fue que como estaban en veda electoral, los apoyos se estaban cerrando.



"Hay que recordarle a la Secretaría del Bienestar que los programas son elevados a rango de constitucionalidad y que la veda electoral son 40 días antes de las elecciones. No estamos en periodo electoral para que estemos en una veda y no puedan acceder las compañeras a los apoyos", comentó.