Integrantes de OMETT se manifestaron en el Hospital Regional de Río Blanco

Integrantes de la Organización Mexicana Ti Tlapowaske Tekiwakapa (OMETT) se manifestaron en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) en demanda de que haya una buena atención.



Lo anterior, luego de que el secretario general de la organización recibiera un mal diagnóstico por el que estuvo a punto de ser ingresado en el Área COVID sin tener esa enfermedad.



Pedro Rojas, vicepresidente de la OMETT, explicó que al dirigente de la organización lo operaron hace dos días, pero hoy les dijeron que lo iban a ingresar a Área COVID, cuando ellos saben bien que no tiene ese padecimiento.



Ante ello, dijo, se movilizaron y acudieron a hablar con el director Álvaro Vázquez Gallardo, con quien hay una buena relación.



Mencionó que con ese funcionario hicieron algunos acuerdos, por ejemplo, que haya una buena atención para los agremiados, ya que es frecuente que a la gente de la sierra la discriminen y le den un mal trato.



Incluso, comentó, hay gente de la ciudad que se queja por lo mismo y les ha pedido su apoyo, porque les dicen que en la ciudad la gente no se une y no exigen sus derechos.



Lamentó que la gente tenga que movilizarse para ser escuchados y recibir una buena atención, pero al menos se tuvo el compromiso del director de que esto no pasará.