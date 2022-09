Integrantes de Sección 26 del Sindicato de Salud son “víctimas de cuotas”

El candidato por la planilla verde a la dirigencia del Comité Seccional Centro de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Arturo Sánchez Vázquez, reiteró nuevamente las supuestas irregularidades que están ocurriendo al interior de esta organización, relativas a la exigencia de una cuota adicional a la que ya les descuentan quincenalmente vía nómina.En conferencia de prensa señaló que los cobros son de 20 o 30 pesos mensuales o de 200 o 300 pesos anuales y ocurren tanto al norte, como en el centro y en el sur de la Entidad."Hemos sido víctimas de pedir cuotas, más allá de las cuotas que sindicalmente tenemos obligación de dar y que quincena a quincena hacemos esa aportación (...) Hay representantes sindicales locales que piden cuotas de 20 o 30 pesos mensuales o de 200 o 300 pesos anuales, y si no aportas esa cantidad, te hacen a un lado y no tienes derecho a las cosas como parte del sindicato", afirmó.Sánchez Vázquez evitó acusar a alguien del actual comité seccional de estar detrás de estos cobros, aunque afirmó que esta operación está bien estructurada."Ellos argumentan que (el cobro es) para la vida sindical, recordemos que de la manera que se puede desenvolver son las cuotas sindicales por eso en las promesas de campaña estamos proponiendo salgan de cuotas sindicales: una es la creación de préstamos personales para los trabajadores, otra es la creación de un fondo para becas sindicales estatales, y otra el fomento deportivo, cultural y social", destacó.A tres día de llevarse a cabo la jornada electoral aseveró que no hay piso parejo porque se siguen usando recursos del sindicato para auspiciar al candidato de la actual dirigente, Luisa Ángela Soto Maldonado; precisando que en los hospitales del Estado se ven lonas proselitistas en favor de su abanderado."Me queda claro que es de las cuotas sindicales porque es la planilla que está impulsando la dirigencia actual y se rumora muy fuerte que hay alguien ahí que están metiendo la mano y metiendo dinero", acusó sin señalar abiertamente a alguien.