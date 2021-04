Integrantes del FAR protestaron ante las instalaciones del INE en Orizaba

En apoyo a las manifestaciones que se realizan en diferentes partes del país para demandar la destitución de los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, integrantes del Frente Auténtico Revolucionario (FAR) se manifestaron ante las instalaciones del INE en Orizaba.



Gaudencio Brito Flores, representante de esta agrupación, señaló que los dos consejeros “aprobaron una serie de acciones bajo el pretexto de que la actual Legislatura está sobrerepresentada, que hay más diputados de MORENA y que eso está mal porque no hay equilibrio político”.



Agregó que esto hace dudar del próximo proceso electoral, porque no ven garantía de que se respete el voto ciudadano y la voluntad del pueblo, la cual está amparada por el artículo 39 de la Constitución que habla de que la soberanía radica en los ciudadanos.



El activista indicó que éste es el primer día de una serie de manifestaciones que seguirán realizando, incluso hasta el mismo día de la elección, para lograr la destitución de los dos consejeros mencionados porque no garantizan la imparcialidad de las próximas elecciones.



Mientras Brito Flores hacía uso del micrófono para dar a conocer las razones de esta inconformidad a la población, dos personas más sostenían una lona.