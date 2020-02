Integrantes del SEPEV pernoctarán afuera de Finanzas en reclamo de plazas

Los agremiados al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz indicaron que pernoctarán afuera de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), debido a que las autoridades no les han respondido de manera favorable sobre la entrega de las bases prometidas.



Luego de casi 12 horas de manifestación y bloqueo de la avenida Ruiz Cortines, aseguraron que en momentos traerán lo necesario para que duerman en el lugar.



Al respecto, el secretario general del Sindicato Acdmer, Antonio Galicia, dijo que la única respuesta que han obtenido por parte del procurador fiscal de la Secretaría es que revisarán los casos de los 171 trabajadores con más de 20 años de servicio y que piden que sean basificados.



"Nos vamos a quedar aquí a pernoctar, ya mandamos a traer algunas cosas para que los compañeros no estén tan incómodos porque hoy fue un sacrificio muy grande haber caminado, estar en el sol, sin comer, muchos compañeros tienen problemas de salud y se nos pusieron malitos y debemos protegerlos”, detalló.



Lo anterior, a pesar de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ya falló a su favor y el mismo secretario de SEFIPLAN, José Luis Lima Franco, se comprometió a que en el mes de noviembre se entregarían las claves sindicales.



“Tiene un año la revisión, ya se había firmado el acuerdo para que se realizara la petición, no da ningún argumento porque no lo tienen, las resoluciones del TECA ya se dieron en diferentes ocasiones y leímos la ley del Servicio Civil que ellos como funcionarios deben acatar las resoluciones”.



Ante esto, criticó que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez viola los derechos de los trabajadores, que en algunos casos ni siquiera tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



“Están violando los derechos humanos de los compañeros, sobre todo porque ya hay resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Toman como pretexto la bendita austeridad para no poder y es una burla para la base trabajadora”, abundó.



Lamentó también que el Gobierno del Estado no haya contemplado en el presupuesto el rubro para el pago de estas prestaciones derivadas del otorgamiento de las bases.



Finalmente, advirtió que en el TECA ya hay otros 120 trabajadores en proceso de toma de nota por lo que se irán acumulando ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.