Integrarán a choferes del transporte público en redes de seguridad para mujeres

La Policía Municipal de Xalapa y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) capacitarán a los choferes del servicio público de transporte en la atención de la violencia contra las mujeres que utilizan diariamente los camiones urbanos y taxis, toda vez que en estas unidades también se enfrentan acosos y agresiones.Así lo dio a conocer el subdirector de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Pedro Naín Paulino Romero, quien acotó que se trata de establecer redes de seguridad con los operarios para que así puedan reportar situaciones de este tipo.A la par, destacó que se llevará a cabo un “brigadeo” en toda la ciudad, como el que hicieron hoy en el centro, para entregar a los camioneros y taxistas tarjetas con la Línea Violeta de Atención a la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, a la que deberán llamar para pedir auxilio.“Hay reportes, sí los ha habido en diferentes puntos, precisamente que vemos que son críticos y la finalidad es que también a los choferes los vamos a capacitar. Vamos a implementar con las diversas concesionarias redes de seguridad precisamente para que cuando ellos se percaten de que cuando esté sucediendo situaciones de violencia dentro del transporte nos contacten”, manifestó Paulino Romero.Al confirmar que han recibido reportes de casos en los que las usuarias han sido agredidas o violentadas mientras viajaban en camiones y taxis por la Capital, señaló que la comunicación será por medio de los grupos de WhatsApp que tienen trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, donde canalizarán la atención inmediata y que la unidad más cercana o de cuadrante intervenga al camión.“Es un trabajo que veníamos haciendo desde el año pasado pero se paró por la pandemia; íbamos a llevar capacitaciones en el mes de julio pero el semáforo no nos lo ha permitido realizar”, expresó el funcionario policiaco en entrevista.“Esta acción es precisamente en respuesta a todas estas agresiones y violencias que hay en el transporte público y el espacio público, que sufren las mujeres (…) viene del año pasado, precisamente a raíz de la pandemia se ha incrementado tanto en un nivel público como en un nivel privado pero sí hay un incremento drástico de violencias en contra de la mujer”, abundó.Por su parte, Anahí Balderrábano Hernández, subdirectora de Profesionalización Policial, Reclutamiento, Selección y Evaluación, afirmó que el acoso es el mayor problema al que se enfrentan las xalapeñas en los camiones y taxis.“Siempre hemos escuchado en la vivencias de mujeres el tema del acoso dentro de estas unidades, por parte de otros pasajeros y creo que es importante saber qué hacer, muchas veces nos encontramos con testimonios de chicas que dicen que no sabían qué hacer, si denunciar o no, si me van a creer o no”, mencionó.Por ello, Balderrábano Hernández aseveró que las mujeres deben tener la certeza de que a los reportes o denuncias que presenten por agresiones, acoso o violencia en el transporte público se le dará seguimiento y atención.“Decirles que aquí estamos nosotros, vamos a recibirle su reporte, hay una unidad encargada de este tipo de acciones en contra las mujeres, se les va a auxiliar, se les va a dar la importancia, muchas creen que estos reportes van a ser tomados en falso y es bueno que sepan que no es así y que vamos a estar atentos”, enfatizó.