Integrarán Grupo Estatal para prevenir embarazos en adolescentes

El Gobierno del Estado considera el embarazo de adolescentes como un problema de salud, de justicia social, de derechos humanos y de género pues vulnera significativamente a las adolescentes y jóvenes, ya que en la mayoría de las veces se ven afectadas en sus proyectos de vida, de educación y de trabajo, lo que va reproduciendo patrones de pobreza y situaciones de vulnerabilidad.



Debido a que se requiere la total atención del Estado en la implementación de políticas públicas para prevenir y atender esta situación, de manera integral y en forma coordinada por las dependencias y entidades responsables de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió un nuevo Reglamento para el Funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).



A partir de este miércoles se tiene un plazo de 45 días naturales para la instalación del GEPEA, mismo que tendrá una Coordinación a cargo de la persona titular de la Secretaría Técnica del COESPO y una Secretaria Técnica, quien será la persona titular del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM).



El cargo de las personas integrantes del GEPEA será honorífico, por tanto, quienes formen parte integrante del mismo no recibirán remuneración alguna por su desempeño.



El referido Grupo será un órgano interinstitucional, integrado por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, encargado de implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).



Para el cumplimiento de su objetivo, entre las principales atribuciones del GEPEA destacan la de diseñar, promover, desarrollar y articular políticas públicas en el marco de la ENAPEA para el cumplimiento de sus objetivos, metas y componentes en el Estado de Veracruz, poniendo especial énfasis en las zonas de menor desarrollo social.



Y la de elaborar una estadística bienal con base en los indicadores del Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Estado de Veracruz, que permita identificar los avances y resultados de la aplicación de la ENAPEA en la entidad, con base en registros administrativos y estimaciones, consultadas con el Consejo Estatal de Población (COESPO).



También podrá difundir sus programas, estrategias y acciones desarrolladas; elaborar, aprobar y proponer modificaciones a su Reglamento; aprobar el Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado de Veracruz (PEPEAV); coordinar su ejecución, cumplimiento y evaluación; y aprobar la conformación de subgrupos de trabajo, permanentes o transitorios, para el desarrollo de actividades específicas.



Los principios y enfoques bajo los cuales se regirá el GEPEA son: Ciudadanía; Corresponsabilidad; Cultura de la prevención y autocuidado; Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes; Diferencial de derechos humanos; y Evaluación y rendición de cuentas.



Así como Interculturalidad; Interés superior de la niñez; Intersectorialidad; Investigación y evidencia científica; Libre desarrollo de la personalidad; Participación juvenil; Perspectiva de género; Perspectiva de juventudes; Plan de vida; Principio de igualdad y no discriminación; Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y Pro persona.



Además, los 212 Ayuntamientos deberán integrar los Grupos Interinstitucionales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a nivel Municipal (GIPEAM), serán los encargados de atender, implementar y dar seguimiento a los objetivos, componentes y metas de la ENAPEA a nivel municipal.



Dichos grupos contarán con una Coordinación que estará a cargo de la persona Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Población (COMUPO); en caso de no existir, estará a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento.