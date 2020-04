Intenta PROFECO que ya no abran palapas de Veracruz; gente sigue en playas

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) llegó este lunes a la zona de palapas de Villa del Mar para dialogar con los vendedores e invitarlos a no abrir sus comercios ante la contingencia del COVID-19.Apenas este domingo , el lugar estuvo atiborrado de bañistas pese a los exhortos del Gobierno Federal y Estatal para que las personas se queden en casa. Aunque policías llegaron al sitio a exhortar a que se retiraran, los palaperos “corrieron” a los elementos alegando que no tienen otra fuente de ingresos.Aunque en entrevista el delegado de PROFECO en Veracruz, Bruno Fajardo Sánchez, negó que se trate de un operativo como tal, palaperos en la zona insistieron en que el funcionario llegó de forma prepotente con la intención de cerrarles las palapas injustificadamente.Sin embargo, el funcionario insistió en que se trata sólo de dialogar para exhortarlos a evitar que abran.Fajardo Sánchez llegó rodeado por elementos de la Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes en lugar de invitar a la población a retirarse de las playas optaron por cuidar al Delegado e incluso a tomarle fotografías mientras era entrevistado por medios de comunicación.Sin embargo, el titular de la PROFECO dijo que en caso de que los palaperos no acaten estas recomendaciones, impondran multas por montos máximos a los 3 millones de pesos y clausurarán negocios.