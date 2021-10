Intentarán acabar con pleitos entre hoteleros de Xalapa

Tras rendir protesta como nuevo presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura A. C., Carlos Alberto Mesa Bañuelos afirmó que no están peleados con la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, por lo que buscarán tener una buena relación y trabajar juntos para superar la crisis generada por el COVID-19.“No estamos peleados con la Asociación de Hoteles y Moteles, vamos a procurar tener una muy buena relación con ellos, buscaremos, porque al final de cuentas estamos trabajando para lo mismo”, indicó en conferencia de prensa luego de juramentarse la nueva mesa directiva.Al reconocer que es esta última organización la que tiene la representación de la región capital en el Fideicomiso del 2% al Hospedaje, conforme a los parámetros establecidos por el mismo, pidió que no se politice el asunto y mejor se busquen acuerdo para apoyar al sector.“Creo que sí ha habido una crisis de gremios en Xalapa, es en esa parte que hasta se llega a politizar y creo que eso causa mucha división y el principal afectado es el sector”, abundó.Mesa Bañuelos dijo que no considera que desde el Gobierno del Estado se trate de dividir a los empresarios hoteleros, dándole la representación ante el Fideicomiso solamente a una agrupación.“Yo lo percibo así, tienen unos parámetros administrativos que como entiendo es por eso que decide”, puntualizó al recordar que durante tres años tuvieron ese lugar ante la mesa del 2% al Hospedaje.“Nosotros la tuvimos, se gestionaron proyectos, obviamente tuvieron resultados. No tuvimos problemas (…) el Fideicomiso crea los candados, en éste está cada uno de los representante de esta región y son siete representantes del Gobierno del Estado, con un representante del Gobernador y un secretario técnico que es el subsecretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera”, dijo.El nuevo presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura AC indicó que representan aproximadamente a 47 hoteles de Xalapa y alrededores, cifra que están actualizando con la entrega recepción de la recién juramentada mesa directiva.“Representamos más o menos mil 500 habitaciones de hoteles de la región, no integramos moteles, sólo somos hoteles, tenemos hoteles de cadena, tenemos hoteles independientes”, mencionó.