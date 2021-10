Intentaron ahorcar a perro y lo dejan malherido, en Veracruz Puerto

Un canino fue robado y lastimado severamente por desconocidos. Intentaron estrangularlo con un cable de acero. El estado de su salud es delicado. Su dueña y compañera de vida, una mujer de la tercera edad, denunció públicamente los hechos.Ante la crueldad del hecho, animalistas de la Asociación Civil “Protegiendo el Ambiente y Transformando Animales Saludables” (PATAS) brindaron asistencia médica al perro, quien tiene el nombre de “Güero”.“Es de una persona de la tercera edad. El perrito es su única compañía y se lo robaron y se lo fueron a aventar así. Lo quisieron estrangular con un cable de acero y el perrito se está debatiendo entre la vida y la muerte (…) están siendo más violentos y esto está incrementando”, dijo Alfredo Fernández Guzmán, quien preside la asociación civil.El animalista mostró preocupación ante el maltrato animal, pues consideró que es un fenómeno que crece de manera alarmante y con una violencia cada vez más explícita.Fernández Guzmán recordó que hace 15 días atendieron un reporte de envenenamiento masivo, donde cuatro gatos y dos perros murieron tras consumir una sustancia altamente tóxica.“Había vecinos que no les gustaba que los gatitos anduvieran por la zona y de un día para otro amanecieron muertos, con la Fiscalía hicimos un rondín por la zona de Río Medio 4 y desafortunadamente no encontramos alguna huella de veneno, lo que sí sabemos es que el veneno que utilizaron estas personas es un veneno llamado ‘Mil 80’”, refirió.El presidente de la Asociación explicó que a raíz de la pandemia, estos casos han incrementado de manera desmedida, por lo que urgió a las autoridades a emprender acciones que prevengan y castiguen dichos abusos.La sexagenaria dueña de “Güero” no sabe si presentará denuncia por los actos atroces hacia su compañero de 4 patas, ya que lo único que busca es su recuperación.