Interés superior del niño

En los últimos días las niñas y los niños están en la agenda de los medios masivos de comunicación social por diferentes motivos. Niños o niñas violentados física o moralmente, víctimas de pederastia (práctica sexual con niñas o niños), niñas o niños desaparecidos (los “robachicos” de nueva cuenta, en la actualidad para comerciar con sus órganos), niñas y niños contagiados o en riesgo alto de contagio del Covid-19, agresiones, sobre todo racistas, contra las niñas y los niños migrantes, etc.Si por vía de hipótesis, observáramos la posibilidad de que dichos casos llegaran a algún tribunal nacional o internacional, entonces tanto los abogados de la parte demandante, cuanto los abogados de la parte demandada, tendrían que estar planteando (si es que no se lo han hecho) las 10 preguntas que, según Miguel Carbonell, debe responder una buena teoría del caso. Tales cuestiones son: ¿Quién?, ¿A quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cuánto?, ¿Por qué?, ¿Para qué?Siguiendo a Carbonell, expliquemos aun cuando sea someramente cada cuestión:¿Quién? Se trata de identificar al sujeto de una acción u omisión en beneficio o perjuicio de las niñas o los niños (ius ad rem) o de alguno en particular (ius in re). ¿A quién? La respuesta consiste en identificar al beneficiario o perjudicado por esa determinada acción u omisión.¿Qué? La contestación adopta la forma de un relato. Es menester narrar la acción u omisión realizado, o la acción u omisión por realizar. ¿Cómo? Esta es una cuestión metodológica. Consiste en exponer Aquello que Miguel Carbonell le llama “la mecánica de los hechos” y le llama también “carta ganadora” se trata de exponer los pasos que se deben dar para hacer las cosas bien.¿Con qué? La respuesta tiene que hacer referencia a los medios o instrumentos utilizados o que se habrán de utilizar en la acción u omisión a realizar o realizada.¿Cuándo? Se trata de una determinación temporal, pero exige establecer una línea del tiempo, ya que debe ser congruente con todo lo que hasta aquí se ha expuesto. ¿Dónde? Sobre esta cuestión es necesario hacer una ilustración geográfica de los hechos. ¿Cuánto? Se refiere a todo elemento susceptible de ser cuantificado y no sola ni únicamente al dinero.¿Por qué? Es necesario aludir a la razón o causa de la acción o la omisión realizada o que habrá de realizarse. ¿Para qué? Con la respuesta se tiene que establecer la finalidad, el propósito, o el destino de la acción o la omisión.Se debe recordar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al versar sobre Derechos Humanos, está integrada a nuestra Ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En efecto, los reportes noticiosos nos condujeron a leer la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, muy pronto, el artículo 3 del instrumento jurídico internacional citado cautivó nuestra atención, pues establece lo siguiente:“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño”.Esto es obvio, pensamos para nuestros adentros, y estuvimos a un tris de seguir de frente en la lectura. Pero, algo nos detuvo, pues quisimos saber un poco más sobre el último punto.Al respecto, encontramos un artículo de Ricardo Garrido Álvarez, investigador chileno, titulado “El interés superior del niño y el razonamiento jurídico”. Dicho documento asevera que: sobre dicho principio “...muy poco se ha avanzado en la precisión de su contenido. Si bien la mayor parte de los textos legales que usan la expresión parecen atribuirle un contenido normativo.”En esta búsqueda, sin embargo, lo mejor que nos pudo ocurrir fue encontrar una versión de la Convención, para niños CDN_version_ninos.pdf (unicef.org) Trascribimos enseguida sus tres primeros artículos“1.- Se considera niño a toda persona menor de 18 años.2.- Todos los niños tienen todos estos derechos, sin importar quiénes sean, dónde vivan, la lengua que hablen, cuál sea su religión, su modo de pensar o su aspecto; si son niñas o niños, si tienen una discapacidad, o son ricos o pobres; y sin importar quiénes sean su padre, su madre y sus familias, ni lo que estos crean o hagan. No debe tratarse injustamente a ningún niño, por ningún motivo.3.- Cuando los adultos tomen decisiones, deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños. Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños: es lo que se conoce como el interés superior del niño. Los gobiernos deben velar por que el padre y la madre (u otras personas cuando sea necesario) protejan y cuiden a los niños. Los gobiernos deben asegurar que las personas y entidades encargadas de cuidar de los niños lo hagan tomando en cuenta ese interés superior.”Una advertencia, bajo ningún concepto consideramos que es una versión que hasta los niños entienden. Los niños son niños, no son tontos. Si trascribimos el texto de los tres primeros artículos de esta versión es porque en el artículo 3 puede leerse con prístina claridad cuál es el sentido de la disposición internacional.Antes de seguir adelante, se impone una digresión breve. En alguna parte de su Introducción al estudio del Derecho, Eduardo García Maynez afirma: “Todo precepto jurídico encierra un sentido”. Así, interpretar una disposición es desentrañar su sentido (no sólo su significación).En la vida cotidiana, estamos habituados a desentrañar el sentido de las disposiciones viales por medio de una señalización. De tal modo que, por ejemplo, una flecha indica -en general- a las personas y –en particular- a los automovilistas, cuál es el sentido de una calle y, si un automovilista no acata la señalización, velozmente exclamamos que va en sentido contrario.El sentido del artículo 3 punto 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es que “Cuando los adultos tomen decisiones, deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños.” Inmediatamente agrega: “Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños: es lo que se conoce como el interés superior del niño.”El punto 2 del Artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño dispone lo siguiente: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”Según la versión para los niños de dicha Convención, el sentido de esta disposición es “Los gobiernos deben velar por que el padre y la madre (u otras personas cuando sea necesario) protejan y cuiden a los niños. Los gobiernos deben asegurar que las personas y entidades encargadas de cuidar de los niños lo hagan tomando en cuenta ese interés superior.”Ahora bien, podemos aseverar que la vacunación de las niñas y los niños contra el Covid-19 en México es todo un caso. Pero, consideramos que el debate no puede girar acerca de si los niños se vacunan o no se vacunan…