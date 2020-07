Interponen amparos para que les entreguen apoyos prometidos ante pandemia

Al menos 200 personas que se dedican a diferentes oficios en Veracruz y Boca del Río promovieron un amparo federal para que les sean entregados apoyos de la Secretaría del Bienestar por ser afectados por la pandemia del COVID-19.



Se trata de choferes de taxis y quienes han perdido el empleo a causa de la crisis económica por el Coronavirus y hasta el momento no han recibido apoyo económico por parte de las autoridades.



"Ante la negligencia de los delegados federales del Bienestar porque no están incluyendo a este grupo vulnerable, hemos recurrido al juicio de amparo para que un juez federal ordene que les den los apoyos necesarios a los grupos de choferes de taxistas que no tienen trabajo, a los jefes de familia y mamás solteras, nos piden estar en casa pero no dan apoyo. Aproximadamente son 200 personas en el juicio de garantía", dijo Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Mexicana.



Se estima que sean hasta 2 mil personas las que se unan para interponer más solicitudes, toda vez que no han tenido respuesta ante los reclamos de ayuda para pasar la pandemia.



El Colegio de Abogados de la República Mexicana advierte que van más de 5 mil despedidos en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río desde el inicio de la emergencia sanitaria y muchos fueron dados de baja sin ningún tipo de beneficio y que no pueden reclamar porque las juntas de conciliación y arbitraje están sin operar.



"Le hacemos un llamado a Manuel Huerta y le hacemos un llamado a Rosa María Hernández Espejo de que no están en campaña, que se pongan a trabajar y bajen con la gente que lo necesita", concluyó.