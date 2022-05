Interponen otras 5 denuncias penales por daño patrimonial de la Cuenta Pública 2019

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó otras cinco denuncias penales, ahora, en contra de los Ayuntamientos de Lerdo de Tejada, Naranjos-Amatlán, Tecolutla, Yecuatla y Ángel R. Cabada, por un daño patrimonial “no cuantificable” en la Cuenta Pública 2019.En las querellas, los montos denunciados están asentados como no cuantificables pero de acuerdo con el Informes General de Resultados de la Fiscalización Superior 2019, las cinco administraciones municipales denunciadas presentaron un daño patrimonial superior a los 45 millones 90 mil pesos.Las denuncias en contra de las cinco administraciones municipales del cuatrienio 2018/2021 se presentaron este mes de mayo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz en contra de quien o quienes resulten responsables y determinar el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público.Sin embargo, todavía no se asigna el número de las Carpetas de Investigación para cada una de las denuncias.Durante el Ejercicio Fiscal 2019, el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, que presidió el panista Hermas Cortés García, presentó un daño patrimonial de 7 millones 753 mil 632.55 pesos. Cabe mencionar que el ex munícipe también está inscrito dos veces en los Registros Local y Nacional de Personas Condenas y Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.La administración municipal de Naranjos-Amatlán que encabezó Víctor Román Jiménez Rodríguez, fue señalada con un daño patrimonial de 2 millones 290 mil 539.68 pesos.El Ayuntamiento de Tecolutla del panista Juan Ángel Espejo Maldonado, resultó con un quebranto financiero por 13 millones 175 mil 433.20 pesos; Ángel R. Cabada, que presidió el perredista, Arturo Hérviz Reyes, fue observado con 20 millones 523 mil 533.54 pesos; y la administración municipal de Yecuatla, del también perredista, Fidencio Romero Ortega, por un millón 349 mil 641.66 pesos.