Interponen queja contra a actuaria de Junta Local de Conciliación de Ixtaczoquitlán

Ciudadano presentó queja contra Yazmín Alejandra Rosas Rocha, actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 12 de Ixtaczoquitlán, toda vez que se presume habría incurrido en irregularidades en un asunto.



Y fue ante el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Xalapa, que el afectado, identificado como Marco Antonio Rivera Morales, interpuso la queja relacionada con el expediente 72/2016 en el cual está demandada la Proveedora de Combustibles S.A de C.V con domicilio en autopista Puebla-Córdoba en el kilómetro 290+220 de la colonia Barrio Nuevo de Orizaba.



Rivera Morales señaló que existe el delito de incumplimiento de un deber legal, pues el 30 de noviembre de 2018, el personal de la JLCA se negó a trabar embargo sobre las cuentas bancarias propiedad de la demandada, a pesar de que se conocía que esta cuenta es propiedad de la empresa y que se da certeza de esto en el juicio de amparo número 221/2019 del Juzgado Decimosexto de Distrito con residencia en Córdoba.



Indicó que el servidor público es responsable de la obstrucción de la impartición de justicia, pues impidió materialmente la ejecución del laudo; sostuvo que con ello incumplió con un deber legal.



Ante ello, el quejoso tramitó el amparo directo con el número 388/2017 en el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa y que fue concedido a su favor.



Por eso el 30 de noviembre de 2018 se requirió el pago a la persona moral demandada, que no cumplió en la citada diligencia, por lo que se procedió a señalar como bien para trabar embargo la cuenta bancaria que se asegura es de la empresa. Sin embargo, el personal actuante no trabó embargo sobre la citada cuenta, alegando que no tenía la certeza si esa pertenecía a la persona moral demandada, porque previamente en otras diligencias ya había embargado ese mismo número de cuenta.



Además el afectado indicó que el 22 de marzo de este año, se presentó con la actuaria ejecutora Yazmín Alejandra Rosas Rocha en el domicilio de la demandada Proveedora de Combustibles Orizaba y en esa diligencia compareció una mujer, la cual no acreditó ser personal de la demandada además señaló bienes que no son de realización inmediata y la actuaria se negó a trabar nuevamente el embargo solicitado sobre las cuentas bancarias.



Por ello es que el quejoso señaló a Yazmín Alejandra Rosas Rocha de haber faltado a su deber y ser de tropiezo a la impartición de justicia.



Ahora el afectado pidió al Presidente de la JLCA con sede en Xalapa que se investigue lo expuesto y se sancione de ser necesario, así como revisar las acciones realizadas por el personal actuante.