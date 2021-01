Invasores desalojados rellenaban la laguna Olmeca, afirman vecinos

El desalojo de familias que se encontraban asentadas de manera irregular en las inmediaciones de la Laguna Olmeca fue solicitud de vecinos del fraccionamiento Laguna Real, debido a que denunciaron que estaban rellenando el cuerpo de agua.



La presidenta del comité de vecinos, Araceli Pérez, señaló que previamente habían pedido la limpiada de la zona lagunar y ahora que se está realizando, 14 familias llegaron a invadir poniendo en riesgo el sistema lagunar.



"No se vale que esa gente está limpiando y llegan a invadir. Muchos dicen: ‘pobrecitos’. (Pero) con la pena, no puedes llegar a hacer algo ilegal y menos en una laguna. Están rellenando la laguna, no es un humedal, es la laguna. En su ignorancia dicen que le están limpiando, eso es una total mentira".



Explicó que hace varios días enviaron un oficio a la Procuraduría de Medio Ambiente estatal, donde exponían la situación y la molestia porque después de 14 años de solicitar la limpieza de la laguna Olmeca ya se está haciendo y ya había invasores.



Advierten que actuaron a tiempo, porque el relleno de la Laguna puede generarles inundaciones.



"Están limpiando, están quitando todo el lirio. La laguna Olmeca es una de las más antiguas de Veracruz y si están rellenando en época de lluvias nos pasará lo mismo que en el Floresta".



Asimismo, pidió que se actúe de manera similar en la colonia irregular Rosa Borunda, en donde desde hace 20 años hay asentamiento irregular y descargan desechos a los humedales, además de que hay criaderos de marranos.



"En la Rosa Borunda están a lo descarado un relleno que tienen ahí y criadero de cochinos, todo eso va al humedal, recorre el canal y va a la laguna", dijo.