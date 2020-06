Invasores en fraccionamiento de Xalapa quieren construir en zona de riesgo: Vecinos

Vecinos del fraccionamiento Margaritas, en Xalapa, temen por posibles deslaves provocados por invasores y obras en un predio ubicado cerca de sus viviendas.A decir de Raymunda Flores Flores, habitante de dicho lugar, el predio reclamado por las personas que este lunes cerraron la vialidad de la calle Enríquez , cuenta con dueños, los cuales acudieron ayer mismo con la directora de Desarrollo Urbano, América Carmona Olivares para delimitar los lotes de cada uno.“A nosotros nos sorprendió que el día sábado maquinaría estuviera trabajando. Nos llamó mucho la atención porque pues nosotros somos vecinos, nosotros nos conocemos y pues no son los dueños quienes estaban haciendo este trabajo. Lo que nos preocupa como vecinos y eso es lo que vimos con Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es la cuestión de protección civil porque tenemos muchos deslaves”, dijo.Mencionó que en reiteradas ocasiones, Protección Civil les ha manifestado que el suelo es muy endeble si no se sabe tratar para empezar a construir. Además, dijo, es trabajo de las autoridades judiciales correspondientes verificar quiénes son los dueños legítimos pero los que afirman serlo, definitivamente no lo son.“Fueron clausurados todos los trabajos. Derrumbaron árboles también. Ya los propietarios están acudiendo ante la Fiscalía para acreditar su propiedad y denunciar por el posible delito de despojo, eso los dueños tendrán que delimitar con las autoridades correspondientes, nosotros como vecinos somos indirectamente afectados por la cuestión de protección civil y después la cuestión de seguridad”.Respecto a la situación de inseguridad, indicó que han observado rondines por unidades de taxi y vehículos que están apoyando a los sujetos que pretendían colocarse de manera irregular.“Nosotros conservamos una calma relativa, instalando cámaras y el apoyo de la policía que hay que reconocerlo en nuestro fraccionamiento se dan sus rondines. Sí nos preocupa que las unidades de taxi estuvieron todo el sábado y todo el día de ayer aquí parados, iban y venían”.Con toda esta problemática, son aproximadamente 10 personas perjudicadas de manera directa, es decir, los dueños de los lotes e indirectamente 150 familias, mismas que están alrededor de este predio.La tarde de este lunes, estos invasores acudieron al Palacio Municipal bloqueando la vialidad para reclamar un supuesto abuso por parte de la Policía Municipal, hechos que los vecinos del fraccionamiento desmintieron, señalando que los agresivos fueron los desalojados, pues de manera verbal se resistieron a dejar el terreno.