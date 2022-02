Inversión extranjera en Veracruz durante el 2021 cayó un 24%: COPARMEX

La inversión extranjera en Veracruz durante el 2021 cayó en un 24 por ciento, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Veracruz, Alberto Aja Cantero y esto sólo es consecuencia de que la entidad no cuenta con un plan de desarrollo económico por regiones y sectores.En entrevista aseguró que hay una falta de inversión pública y privada que no permite que las empresas tengan flujo, clientes y ventas para poder sostenerse. "La inversión extranjera directa en el estado de Veracruz cayó un 24 por ciento en el 2021. Lo que estamos viendo en el tema de la seguridad es que los delitos de alto impacto se han mantenido con cierta estabilidad, cosa que no sucede en Estados del Norte pero esos estados sí están creciendo, pero Veracruz no".Los factores que están frenando la inversión, dijo que, en primer término, es que Veracruz no tiene un plan de desarrollo económico por regiones y sectores. "Cuando llega un inversionista a tratar de invertir en la entidad no se le ofrece con claridad cuáles son las políticas públicas de fomento a la inversión, esto limita mucho".El empresario destacó que el mundo se compone por economías regionales y en Veracruz hay cinco: zona de Coatzacoalcos, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y si no hay un esfuerzo para ir a buscar las inversiones será el panorama difícil."A eso se le agrega que está detenida la obra de la ampliación del Puerto, al parecer porque no se hicieron bien las cosas en la parte ambiental y el corredor transístmico no vemos que tenga un avance significativo"."En este momento tenemos un Gobierno del Estado chiquito, una Secretaría de Desarrollo Económico chiquita, es decir que no cuenta con los recursos ni herramientas para poder detonar el crecimiento económico".