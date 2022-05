Invertirán 20 mdp para recuperación de lagunas de Veracruz-Boca del Río

La recuperación de las lagunas que se encuentran con una problemática grave, es un trabajo muy difícil pero no imposible, reveló el secretario de Medio Ambiente (SEDEMA) en Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, al adelantar la posible inversión de 20 millones de pesos en la recuperación de 10 de los 33 cuerpos de agua que conforman el archipiélago de lagunas interdunarias Veracruz-Boca del Río, entre las que se incluye la de San Julián.El funcionario estatal adelantó que también se trabajará con el sistema interlagunario Arroyo Moreno y algunas otras lagunas y por el momento se tienen pronosticadas 10 lagunas en acciones principalmente de limpieza, desazolve y retiro de lirio acuático.El titular de SEDEMA enumeró que otras de las lagunas son la de Paso del Pis, laguna D, Humedal del Vivero Tarimoya, laguna Viveros, laguna Los Laureles, Las Conchas, Las Conchas 2, La Colorada y Lagartos, en el municipio de Veracruz.Contreras Bautista expuso que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le instruyó que las acciones que se lleven a cabo para recuperar dichos cuerpos lagunares sean social y técnicamente responsables.“Nos ha ordenado hacer un diagnóstico y visitas técnicas para coordinar(nos) con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ya que la Laguna de San Julián es administración federal y la CONAGUA debe dar la autorización de intervención en la misma”.Las acciones se llevarán a cabo a partir del 5 de junio que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y posteriormente se desarrollará un proyecto integral con el que incidan esas acciones.“Entre las acciones está el retiro de toda esa vegetación que ha invadido toda la laguna por la disminución del agua, que ha pasado de 122 hectáreas a 62 hectáreas. Estamos casi a la mitad del espejo de agua”, puntualizó al exponer el aumento de la temperatura de 1973 a 2021 en 1.2 grados centígrados, ha fomentado a la evaporación del recurso hídrico que la conforma.Además, destacó que la ausencia de lluvias en los últimos años en la zona de La Antigua también ha favorecido a que se haya ido secando, esperando que con las 19 tormentas tropicales que se esperan que este año atraviesen el territorio mexicano se pueda recuperar el nivel de la Laguna San Julián y las lagunas de El Farallón y Laguna Verde.Sobre la inversión que requeriría el proyecto ejecutivo, indicó que ello se sabría a ciencia cierta una vez se hagan los diagnósticos y provendrá del presupuesto tanto de la SEDEMA como de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA).“Es difícil, no imposible, hacer la recuperación porque depende mucho de los factores naturales. Sí vamos a realizar obras de ingeniería como el dragado, el retiro de maleza, como en algún momento en El Farallón (se hizo en) los conductos de algunos ríos a esa laguna; pero todo esto depende de las condiciones climatológicas, de las lluvias, qué tan calurosos sean los años. Son factores que no podemos controlar”, describió el funcionario estatal.Añadió que en la laguna de San Julián existe flora nociva (lirio acuático) que afecta a los pescadores porque impide que exista más vida allí pero gracias a la sociedad civil organizada, se han ido retirando dichas plantas.“Al haber una temperatura alta en el agua de la laguna, no propicia el crecimiento de las especies que los pescadores explotan, por eso es importante hacer el dragado para poder agrandar el volumen de capacidad de esta laguna y que en temporada de lluvias podamos tener mayor captación de ésta”, resaltó.Juan Carlos Contreras también mencionó que dependerá del volumen de precipitaciones la rapidez o lentitud con la que se hará la remediación de la laguna, que forma parte del área natural protegida (ANP) Archipiélago de lagunas interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua.Por tanto, a principios del año entrante se podría observar algún resultado, tanto por las acciones realizadas como por las lluvias que se generen en este año.“Se van haciendo acciones de reforestación para ir reteniendo todo en el suelo, el dragado, el retiro de estos lirios que nos están afectando (…) nuestro principal factor es que tengamos lluvias para que la podamos recuperar”, reafirmó.