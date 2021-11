Invertirán 450 mdp para rehabilitar carreteras en zona industrial de Coatzacoalcos

Al menos 15 kilómetros de avenidas necesitan mantenimiento en los alrededores de la zona industrial de Coatzacoalcos, declaró el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Claudio Velasco Martell.Planteó que para ello se requiere de un presupuesto de 450 millones de pesos, mismo que ya está contemplado según lo expuesto en la última reunión realizada con autoridades y empresarios.“Hace mes y medio estuvo la gente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Tania y Amado. Insistimos porque la zona industrial tiene que mejorar su infraestructura. La infraestructura es de peligro, de lamentar. No podemos vender nuestra zona si no tenemos una mejor infraestructura y hoy antes de que Amado tome posesión tenemos acercamiento y nos da la idea de que va a ser un Gobierno que va a participar con las necesidades de la zona”, dijo.El empresario reiteró que si se tiene una zona industrial floreciente y que tenga la capacidad alta para operar bien, se tendrá una ciudad que va a reflejar economía. “No es una fórmula que se esté descubriendo, es algo que se requiere no sólo para Coatzacoalcos, sino en la generalidad de la zona”.Agregó que las congregaciones Allende y Mundo Nuevo son sitios que ya comienzan a tener problemas precisamente por la falta de infraestructura.Es por ello que se ha detectado que las necesidades de infraestructura rehabilitada van desde la rotonda de Allende hasta una empresa llamada Baramin pero adicionalmente, señaló que también hace falta infraestructura desde El Chapo hasta el puente Coatzacoalcos I.“El puente Coatzacoalcos I ya lleva un avance importante, están entre la intersección Etileno XXI y falta desde ese bulevar hasta pasar a la entrada a Nanchital, que tendrá que ser un paso elevado. No puede seguir teniendo Nanchital esa entrada tan rara pero llegar hasta la caseta del puente Coatzacoalcos I. Años precisos no los tenemos pero años han pasado, no podemos dejar de dar mantenimiento a las cosas porque a lo que no le das mantenimiento se te cae”, afirmó.Claudio Velasco Martell comentó que estas obras deben ser ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y también por la de Comunicaciones y Transportes (SCT).En cuanto a temas de seguridad, afirmó que el índice delictivo en la zona ha disminuido gracias a la implementación de dos casetas de vigilancia, mismas que esperan se dupliquen a cuatro próximamente.“Es un tema que hemos venido platicando con la SSP. Hemos tenido visita del Secretario y está consciente; la industria puso puntos de vigilancia y hoy con la iluminación que estamos pidiendo a ese corredor van a cambiar las cosas. Hay dos pero estamos pensando que sean 4. El robo de cableado ha disminuido, no estamos en cero pero ha disminuido”, finalizó.