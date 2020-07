Invertirán millonada para rescatar el Ex Convento de San José, en Orizaba

La Secretaría de Cultura del Gobierno federal autorizó 19 millones 672 mil 140 pesos para la restauración del Ex Convento de San José, recursos que provienen del Programa Nacional de la Reconstrucción 2020.



El alcalde Igor Rojí López señaló que el dinero se ejercerá este mismo año.



“La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal anunció el resultado del Programa de Reconstrucción 2020 en el sector cultural y en este documento viene la relación de todos los proyectos en el cierre del 2020 en siete estados del país y que contempla a Veracruz y uno de ellos es el proyecto que desde hace diez años hemos solicitado para poder rescatar el Ex Convento".



Añadió que ahora este edificio va tener una estructura segura, ya que al paso de los años se cayeron los entrepisos y la cubierta superior. Aunque se le ha dado mantenimiento, es necesario otro tipo de trabajo.



"Con esto se consolidó uno de los proyectos más importantes no sólo de Orizaba o del Estado, sino a nivel nacional, pues este convento es una joya de arquitectura y será un espacio cultural más para que los orizabeños disfruten, pero también consolida a Orizaba como un destino turístico importante", dijo el edil.



Indicó que este es el primer programa de recursos federales que llega a Orizaba, en esta administración.



Por su parte, el director de Obras Públicas, Raúl Martínez, comentó que para poder acceder a este recurso ahora se requiere un convenio en Cabildo, después validarlo por el Congreso del Estado y hacer los trámites en Secretaría de Finanzas para que se haga el depósito del dinero a fin de que esta dependencia estatal lo transfiera al municipio.



"A través de los años por las inclemencias del tiempo, por los temblores, fue que sufrió el deterioro y pone en riesgo a este edificio, por eso se planteó a la Secretaría de Cultura la restauración de los entrepisos que son 82 cuartos, para darle rigidez a los muros y, a la vez crear muros que van a dar sustentabilidad al edificio, así como el cambio de la cubierta para dignificarlo tal y como lo marca la arquitectura de aquel entonces", dijo.



También se van a restaurar pasillos del interior del Ex Convento. La obra se deberá hacer en cuatro meses y medio.



El inmueble es emblemático para la ciudad, Se trata de un edificio histórico de estilo neoclásico edificado en el Siglo XVI. Fue construido por frailes franciscanos, funcionó como convento de 1797 a 1860 y en la década de los 0 funcionó como patio de vecindad.