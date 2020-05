Investiga DIF de Soledad de Doblado presunto abuso a menor por parte de su padre

Tras la denuncia de usuarios de redes sociales, el DIF de Soledad de Doblado investiga el presunto abuso sexual de una menor de edad por parte de su padre, confirmó la directora del instituto para el Desarrollo Integral de la Familia municipal, Martha Utrera Ortega.



Indicó que los llamados que recibieron fue por personas que vieron un video de la menor donde contaba que su papá jugaba con ella y la lastimaba y al señalar que es originaria de Soledad de Doblado, se dio informe a las autoridades.



Martha Utrera Ortega indicó que se pidió apoyo a la Fiscalía de Veracruz para que se investigue el origen de la publicación y de ser verídico, dar con el paradero de la niña y ponerla a resguardo.



"Tuvimos conocimiento de ese video, ya se hizo viral y estamos atendiendo, sabemos que la niña dijo ser de este municipio y estamos en la búsqueda de ella, tenemos que tener mucho cuidado, investigar si el video es real, si la niña existe o es un gancho y en caso que sea algo verídico, vamos a resguardar a la menor y coordinarnos con todas las instancias del DIF Estatal y de la Fiscalía para actuar, no vamos a permitir ningún abuso contra los niños”.



Explicó que la población les hizo llegar capturas de pantalla en donde interaccionan con la menor y le dicen que no se trata de juegos, sino de un presunto abuso sexual.



Por el momento, ya se investiga el caso por parte de las autoridades, aunque no se tiene certeza de que sea real.



Según los reportes que llegaron al DIF de Soledad de Doblado, la menor vive con su papá y su mamá falleció, esto por testimonio que realizó a través de la publicación en redes sociales que ya fue removida.