Investiga INE 488 domicilios irregulares de ciudadanos en Veracruz

El Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz detectó 488 domicilios irregulares de ciudadanos, por lo que continuará la verificación documental y posterior investigación jurídica para determinar si se trata del denominado “turismo electoral” y de ser así, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).



En entrevista telefónica, el vocal del RFE en el Estado, Sergio Vera Olvera, señaló que es un procedimiento que se hace cada 3 años y previo a las elecciones, por lo que de manera precautoria estos votantes fueron dados de baja de la lista nominal y no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 6 de junio.



“El Instituto Nacional Electoral siempre ha tomado cartas en el asunto y hemos definido procedimientos ya muy puntuales, previo a un año electoral, luego de que cerramos el 10 de febrero lo que eran los cambios de domicilio, nuestro Centro Nacional de Cómputo y Resguardo Documental en Pachuca se dio a la tarea de ir haciendo el procedimiento de presunción de actos irregulares en domicilio, es decir, que no coincida el movimiento que hace un ciudadano con el trámite”, explicó.



Y es que dijo que los módulos de credencialización en todo el país están conectados a la misma base de datos, por lo que un ciudadano puede hacer un cambio de domicilio, por ejemplo, de Tijuana en Xalapa.



“Entonces, el Centro de Cómputo sacó todos esos datos y nos mandó alrededor de 5 mil 800 domicilios con presunción de datos irregulares, la mitad obedecían al domicilio actual y la otra mitad al domicilio anterior que nos dio el ciudadano. Estuvimos analizando gente que se cambió a Chihuahua, Durango como Entidad de origen”, puntualizó.



Vera Olvera apuntó que después de hacer ese análisis, en el Estado de Veracruz surgieron estos 488 casas que continúan el procedimiento porque siguen teniendo irregularidades.



“Por lo que el siguiente paso se llama verificación documental, vamos a ver con qué se identificaron, por qué el sistema los está sacando como presunción de datos irregulares y el siguiente paso es mandarlo al jurídico del INE para que tome las determinaciones correspondientes hasta el último paso de 9 que son, que es la presentación ante la FEDE”, comentó.



El funcionario electoral insistió que esto se hace cada tres años para evitar el coloquialmente llamado “turismo electoral”, al confirmarse que ya no son cambios de domicilios presuntamente irregulares, sino cambios de domicilio con otra intención.



“Cuando visitamos el domicilio es constatar que el ciudadano que hizo un cambio de domicilio esté presente en ese domicilio. Esa verificación ya la hicimos y encontramos los 488 que continúan con datos irregulares y vamos a pasar a la verificación documental y después va un análisis jurídico para determinar lo que se tiene que hacer”, abundó el vocal del RFE en Veracruz.