Investigación de ciclistas atropellados en Coatepec no avanza en Fiscalía, acusan

De acuerdo con Luis Abdiel Martínez Castillo, uno de los dos afectados, la Fiscalía General del Estado no le puso la atención merecida al percance ocurrido el 22 de mayo de 2021, cuando un conductor en aparente estado de ebriedad los arrolló a él y a su compañero en la Hacienda de Zimpizahua.“Hubo mucha negligencia por parte de las autoridades porque nosotros perdimos el conocimiento en el accidente, ni siquiera sentimos el golpe, caímos, perdimos el conocimiento por 5 minutos y mi siguiente imagen es que me estaban subiendo a la ambulancia”, explicó.Tras el golpe, Luis Abdiel dijo que la policía dejó libre al infractor, aunque la autoridad ni siquiera cuenta con la dirección exacta ni una identificación del responsable del accidente.“Y hasta cierto punto no se ha dado el seguimiento oportuno a la carpeta de investigación, porque ni siquiera los (dictámenes) periciales sobre cuáles fueron los daños míos y de mi compañero ha hecho el médico legista; la Fiscalía de Coatepec no le está dando el seguimiento oportuno y queremos que la autoridad nos apoye realmente”, aseveró.Dijo que aunque el Seguro Social le dio el alta médica, recurrió después a especialistas para tratar las fracturas de algunas vértebras y durante dos meses permaneció inmovilizado.“Todavía en diciembre el médico particular me dijo que hay movimiento de la vértebra que no es normal y es una operación que sale en 200 mil pesos y la persona que nos accidentó no ha pagado un sólo peso”.Tras el accidente no podrá usar nuevamente una bicicleta e incluso las lesiones le impiden cargar a su propia hija.“La investigación no se ha cerrado, simplemente no avanza, lo que es el Fiscal de Distrito o el Regional no proceden de manera pronta y menos el Fiscal local de Coatepec”.El otro ciclista tuvo 4 fracturas de costilla, posible daño renal, el golpe le dejó internado por 5 días y al día de hoy no tiene fuerza en uno de sus brazos.Por lo que recalcó la idea de conservar el proyecto de la ciclovía en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, ya que “se le da la oportunidad de un espacio digno a los ciclistas, más el apoyo legal de parte de las instituciones para proceder en forma oportuna”.