Investigación de UV propone fármaco barato que “elimina” el COVID-19

El científico del Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE) de la Universidad Veracruzana (UV), Gonzalo Emiliano Aranda Abreu, propone el uso de amantadina para el tratar el nuevo coronavirus COVID-19, que está afectando a millones de personas en todo el mundo, ya que tiene un efecto antiviral y los pacientes que la han consumido comienzan a presentar mejorías importantes después de seis días.“Este medicamento lo que va a hacer es eliminar el virus y permite que el organismo genere sus anticuerpos, por lo que es como si estuviese vacunada.“Esta investigación la iniciamos originalmente en el CICE con modelos computacionales en los que planteamos que este fármaco puede tener un efecto antiviral contra el COVID-19 y vimos que efectivamente se ajusta muy bien dentro de ese canal para evitar que el virus descargue todo su contenido genético a las células. Posteriormente, empezamos a probar este tratamiento con personas que han dado positivas a las pruebas de COVID-19 y comprobamos que funciona muy bien”, refirió.El licenciado en Biología Experimental, maestro en Genética y Biología Molecular y doctor en Filosofía recordó que recientemente publicó un artículo sobre un paciente, una persona que padece diabetes desde hace 10 años, que empezó con problemas para respirar, tenía fiebre y resultó positivo en sus pruebas de coronavirus, “por lo que empezamos a tratarlo con amantadina por un periodo de 14 días y se recuperó satisfactoriamente, sin acudir a un hospital o, lo más grave, estar conectado a un ventilador”.“Ya hemos tratado más de 30 pacientes en Xalapa, Córdoba, Puebla y en el estado de Tabasco, que se han recuperado y el componente principal de su tratamiento es la amantadina, con ciertas variantes. A veces es necesario agregar algún antibiótico, porque en la mayoría de los procesos respiratorios hay agregación de bacterias. Por ejemplo, en el caso publicado, la persona tenía unos niveles bajos de oxígeno, se encontraban en el 84 por ciento, por lo que hubo que ponerle oxígeno para ayudarlo, pero no todos los enfermos requieren este tratamiento, depende de como desarrolle los síntomas cada organismo”.El investigador del CICE señaló que han observado que la amantadina también sirve como una especie de profiláctico, ya que se ha visto que las personas que la consumen y conviven con los pacientes de coronavirus no se contagian.“Un neurólogo de Estados Unidos, quien ha tratado a personas con Parkinson con amantadina, observó que estos pacientes no tienen COVID-19; lo mismo me contó una persona de Barcelona, cuyo suegro se contagió de coronavirus, pero su suegra que tiene Parkinson y vivió todo el proceso junto a su esposo estaba tratada por amantadina y no desarrolló ningún síntoma”.Cuestionado sobre las ventajas de este antiviral con respecto a otros medicamentos que se usan para tratar el coronavirus, como la dexametasona o el remdesivir, refirió que la dexametasona es un esteroide que se está utilizando en las personas que ya están muy graves, que ya están entubadas o tienen su ventilador, y se aplica para desinflamar los tejidos, por lo que sería parte de otra etapa del tratamiento.“Por otra parte, en esta pandemia se descubrió que el remdesivir al parecer ayuda a eliminar el COVID-19 en personas que están contagiadas y que desarrollan síntomas. El punto es que las 500 mil dosis que generó la farmacéutica fueron compradas por Estados Unidos, por lo que prácticamente no quedó para nadie más, y a pesar de que este es el medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es una opción. Así que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que la gente se muera o hasta que haya remdesivir a fines de octubre, tenemos que trabajar con otras alternativas”.Además, el docente de la Universidad Veracruzana refirió que el remdesivir es un medicamento muy caro, ya que se cotiza el ámpula en unos 400 dólares, y se requieren al menos cuatro viales, además del costo de la hospitalización, ya que se debe de aplicar por vía intravenosa, por lo que se calcula que el tratamiento en Estados Unidos saldría en unos 5 mil dólares, lo que representa una gran cantidad de dinero.“Por su parte, la amantadina es muy barata, dependiendo de la farmacéutica se cotiza entre los 350 y 450 pesos las 30 tabletas, lo que sirve para un tratamiento completo, ya que se prescribe tomar una tableta en la mañana y una en la noche durante 14 días. La persona no tiene que ir a un hospital y empieza a tener mejoría a partir del sexto día, es lo que hemos visto en todos los pacientes que la han estado tomando. Suponiendo que haya que aplicar nebulizaciones o antibiótico para completar la medicación, lo más que puede gastar una persona son mil pesos para su recuperación”.Aranda Abreu recordó que es necesario que la gente no se automedique, porque el tratamiento no sólo consiste en amantadina, probablemente también haya que agregar un antibiótico que requiere receta médica, por lo que es mejor que se acerquen a los especialistas para que les ayuden con el tratamiento.Asimismo, aclaró que las medidas propuestas por el Gobierno Federal son correctas y es importante que las personas sigan las recomendaciones sanitarias, que utilicen cubrebocas, que se laven las manos y que no se relajen, aunque cambie el semáforo, para evitar que se contagien, porque este virus es realmente agresivo, se puede propagar muy fácil y realmente es de cuidado. “Entre más se cuiden, menos probabilidades tienen de contagio”.Hay personas que son asintomáticas, que se contagian, pero no desarrollan los síntomas, y esas personas también deben de cuidarse para evitar contagiar a los demás, puntualizó.“Las personas que se enfermen de coronavirus, no se alarmen, no es el fin del mundo, hay tratamientos y pueden salir adelante, porque se han dado casos de personas que se han suicidado porque tienen esta enfermedad. Afortunadamente, hay un medicamento como el que estamos proponiendo, que es alternativo al remdesivir, y si se detecta a tiempo, se les puede ayudar y se recuperan muy fácilmente. La amantadina es una medicina que pueden tomar hasta los niños y los bebés, claro que el pediatra tiene que determinar las dosis”.El COVID-19 es un virus que llegó para quedarse, y como especie humana tenemos que aprender a convivir con este al igual que con otros microorganismos, apuntó.El especialista refirió que es necesario esperar la vacuna, que probablemente esté lista a finales de este año o a principios de 2021. Aclaró que, por sus características, el coronavirus es un virus que muta mucho, va cambiando su estructura, al igual que lo hace el virus de la influenza, “por lo que yo estoy previendo que esta vacuna al menos sea anual, para evitar el contagio. Antes de eliminar el coronavirus, se va a tener que eliminar la gripa primero, cosa que no se ha podido hacer”.Finalmente, invitó a las personas que tengan alguna duda sobre como funciona la amantadina para tratar el COVID-19 a que le envíen un correo electrónico a la dirección [email protected] , “déjennos sus datos, para que nos podamos comunicar con ustedes”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/