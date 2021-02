Investigan a Director, Comandante de Policía y a 7 elementos de Orizaba, confirma SSP

El Secretario de Seguridad Publica (SSP) en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que existe la presunción de que policías del municipio de Orizaba están relacionados con la delincuencia organizada, por la que ya se investiga al Comandante, al Director de la policía y a siete elementos más.



Durante breve entrevista, el funcionario estatal que encabezó el operativo sorpresa en las instalaciones de la policía municipal de Orizaba, dijo que se trató de una revisión de armamento, por lo que se procedió al pase de lista.



La revisión se realiza de manera individual para verificar el tipo de armas que portan los policías.



“Este tipo de controles tiene el objetivo de supervisar y verificar que el armamento oficial no haya sido usado en la comisión de delitos”, expuso.



Cabe recordar que fue a las 11:30 de la mañana de este sábado cuando se inició con el operativo y el pase de revista de armas a oficiales municipales. Sin embargo, con la llegada de elementos de seguridad tanto federales y estatales algunos de ellos huyeron.



Según el reporte, alrededor de 4 patrullas fueron abandonadas por los policías orizabeños y se continúa con las acciones para determinar el número de elementos que escaparon.



No obstante, Gutierrez Maldonado señaló que desde el momento en que los policías decidieron huir del lugar de la revisión se convirtieron en sospechosos de mantener vínculos con grupos delictivos de la región.



Por tanto, confirmó que integrantes de la corporación municipal quedan bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado.



Para finalizar, el titular de SSP en Veracruz expuso que el objetivo del operativo era realizar la revisión de armamento a la Policía Municipal de Orizaba y verificar que se cumpliera con la Licencia Colectiva para la Portación de armas de fuego y constatar que su armamento no había sido utilizado para cometer algún tipo de delito.