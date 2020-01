Investigan a directores de hospitales públicos por falta de medicinas para niños con cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la SFP investiga al director Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Jaime Nieto Zermeño, por el presunto “descontrol” en falta de medicamentos para atender a niños con cáncer.



En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que una de las hipótesis que algunos directores de hospitales, como el “Federico Gómez”, causaron ese descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA que los abastecía.



“La hipótesis es que ellos están causando este descontrol con la empresa PISA que era la que abastecía. Resulta que no tiene los medicamentos y quiere seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la SFP abrió una investigación”.



Acompañado por autoridades de Salud y la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, el presidente López Obrador se comprometió a que no le falte el medicamento a los niños con cáncer y “todo el sector salud está atendiendo este problema y dando respuesta a la defensa de los niños”.



Al cuestionarle si podrían remover al director del hospital infantil, dijo que van a esperar a la investigación de la SFP porque no quieren actuar fuera de la ley.