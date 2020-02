Investigan a Peña Nieto en México por caso Lozoya: WSJ

La justicia mexicana está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto, como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, dijo un funcionario mexicano, según reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.



Las indagatorias sobre el exmandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex durante parte del gobierno previo, quien fue detenido la semana pasada en Málaga, España.



El exlíder de Pemex, quien se encuentra en un proceso de extradición, está acusado por autoridades mexicanas de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos.



"La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel", dijo el alto funcionario a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto.



"La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro", agregó.



El prestigioso diario dijo que Peña, quien ha negado haber realizado cualquier acto de corrupción, no pudo ser contactado de inmediato.