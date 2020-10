Investigan a unos 20 funcionarios en Delegación Sur del IMSS

Alrededor de 20 funcionarios de la delegación Veracruz del IMSS son investigados por posibles irregularidades en el desempeño de su labor, admitió la encargada de la oficina de representación de la institución en Veracruz Sur, Célida Duque Molina.



Mencionó que las investigaciones están en curso y son diferentes situaciones a las que se les da seguimiento.



Explicó que dependiendo de la situación de la cual se trate se determina si la persona debe ser separada de su cargo o no y es el departamento jurídico el que toma la decisión sobre el tipo de sanción que se aplicará.



Agregó que, conforme al procedimiento, además se lleva a cabo la investigación administrativa y también se turna el caso al área de Control.



Sobre la reciente separación del cargo del subdelegado del IMSS en Coatzacoalcos, comentó que como funcionarios deben cumplir una normatividad y cuando no es así procede la separación del cargo, que fue lo que ocurrió ahí.



Acerca de si se han encontrado irregularidades en el departamento de Adquisiciones, indicó que no se tiene conocimiento de una situación así.