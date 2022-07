Investigan al juez Gómez Fierro que otorgó amparo a Iberdrola

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que investigan al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola para no pagar 10 mil millones de pesos, pues presumen que hubo falsificación de documentos.“Al juez que mencionó -Gómez Fierro- lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos que hubo falsificación de documentos”.En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que si descubren que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos se procederá legalmente.El Mandatario dijo que no habrá impunidad. “No porque es un juez, un Magistrado, un Ministro o es el Presidente no se va a poder denunciar, si se está afectado el interés general pues se está cometiendo una injusticia”.Señaló que todos los ciudadanos tenemos que participar en limpiar y purificar la vida pública y tenemos que seguir avanzando en este propósito.