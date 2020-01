Investigan “moches” entre empresas y los Jóvenes Construyendo el Futuro

El delegado regional de Programas Federales, Rogelio Rodríguez García, dio a conocer que se siguen haciendo verificaciones en las empresas que son parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para constatar si en estas se está efectuando correctamente el programa.



Advirtió que de no ser así se busca la suspensión del centro del trabajo y, de ser necesario, se procederá penalmente.



En este sentido reconoció que sí ha habido quejas de becarios, quienes señalan que se les obliga a efectuar otras labores que no son propias del trabajo.



"Si son bastantes quejas, no tengo en este momento el número pero se están haciendo verificaciones para saber cuántas empresas incurrieron en alguna situación y cuantos centros podrían ser denunciados".



Las quejas son que no se respeta el plan de trabajo; que les ponen hacer otros trabajos; que se les pide dinero de la beca, o que el becario acuerda dar parte de su dinero para no acudir a la empresa incurriendo en corrupción, entre otras.



"Estamos en el proceso, de hecho el proceso de verificación en las empresas continúa, hasta ahora tenemos mentores de la nación que es personal de la Secretaría del Trabajo para hacer las verificaciones".



Dijo que estos trabajadores acuden al lugar en contra del cual se presentó la queja y buscan detectar si en verdad los becarios están en su centro de trabajo, que no haya anomalías tanto del becario como del tutor, que todo camine conforme lo marca el programa.



"Si se detecta alguna anomalía se hace una observación y de entrada se suspende al centro de trabajo y si es grave se procede a la denuncia".



Las verificaciones, comentó el funcionario, concluirán en enero y en febrero podrían tenerse los resultados sobre este tema.