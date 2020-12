Investigarán contratos por Ciudades Judiciales de Veracruz

La magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Concepción Flores Saviaga, expuso que es necesario revisar las condiciones en las que se asignaron las licitaciones para la construcción de Ciudades Judiciales en el Estado y de existir irregularidades en estos contratos, se deberá sancionar a quien resulte responsable.



"Nosotros tenemos que analizar las licitaciones y los contratos que se hicieron con las empresas internacionales porque no se cumplió ningún requisito legal para las licitaciones. Y si no se cumplieron los requisitos, esas licitaciones son ilegales. Que se sancione a quién resulte responsable".



Aseveró que hay varias denuncias por supuestas irregularidades en los procesos de licitaciones y aclarar dicha situación, ayudaría a comprobar cada detalle en la que se realizaron los contratos.



"El Pleno está perfectamente enterado de los contratos que se dieron por el Consejo de la Judicatura, de los fondos que se habían denunciado desde el 2018. Entonces si se detecta que no cumplen los requisitos, pues tendríamos las facultades para hacer las acciones legales que correspondan".



Refirió que al regresar a las actividades normales, continuarán en revisión con los documentos y contratos.



"Pedí ya la colaboración de un Colegio para ayudarnos a analizar, sin costo alguno, todos los contratos", concluyó.