Investigarán tres obras en Xalapa reportadas como concluidas y pagadas

El regidor décimo tercero del Ayuntamiento de Xalapa, Osbaldo Martínez Gámez, señaló que constructores han expresado inconformidad ante tres obras reportadas como concluidas y pagadas al 100 por ciento sin que esto sea real.



"Por ahí, algún personal del área de Obras Públicas, hace algunos días me abordaron y me compartían que había una molestia de constructores, porque en el reporte que se dio de obra pública, se habían reportado algunas obras que ya estaban al 100 por ciento físicamente y financieramente, que son los dos conceptos que se manejan y me compartían que llegaron molestos con ellos porque eso era mentira, ellos decían que no les habían pagado el 100 por ciento de las obras".



En ese sentido, mencionó que ya se envió un oficio a la Tesorería Municipal y acudirán a inspeccionar las obras.



"Iremos a las colonia a checar que esto sea cierto. Metimos un oficio a Tesorería para que se nos dé el informe real del avance financiero que tienen estas obras. Si esto es verdad, sería muy grave porque le estarían mintiendo a las autoridades y a la ciudadanía".



Expuso que el 31 de marzo vence la prórroga para que el Ayuntamiento entregue las obras concluidas tanto física, como financieramente, pues la ley es muy clara, los recursos no ejecutados se deberán regresar a la Federación.



"Con el avance que tienen las obras no van a terminar el 31 de marzo. Nosotros deseamos que (no) sea así. Xalapa tiene tantas necesidades y queremos que haya más recursos. Estamos investigando el tema de esas tres obras, vamos a esperar el reporte de Tesorería", concluyó.