Investigarían a Fiscalía de Winckler por anomalías en búsqueda en Arbolillo, en Alvarado

Ante el hallazgo de más restos humanos en los predios ya trabajados en la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, la Comisión de Búsqueda podría estar en condiciones de solicitar que se abra una carpeta de investigación para conocer el por qué la Fiscalía General del Estado (FGE), estando al frente Jorge Winckler Ortiz, no realizó adecuadamente estas labores.



Sin precisar el número total de los restos encontrados, dado que aún no se concluyen los trabajos, la titular Brenda Cerón Chagoya explicó también que hay la posibilidad de hacer una búsqueda en otros puntos de esa zona que no han sido revisados, en caso de que así lo requiera el colectivo Solecito.



Recordó que se determinó que podría ser viable esta nueva búsqueda, ya que cuando se hizo la primera revisión no estuvieron presentes las víctimas indirectas, es decir los colectivos.



“Había la duda de cómo se había realizado el trabajo. Posteriormente, nos dieron el permiso y se está trabajando con Fiscalía Especializada, Comisión de Búsqueda y Colectivo Solecito”, detalló.



De los resultados, dijo que se han encontrado restos óseos que se tendrán que llevar a analizar para saber si corresponden a personas, “que determine Servicios Periciales de qué estamos hablando, de cara a lo que nos estamos encontrando ahorita”.



Expuso que otra variable que habría motivado que no se hallaran más restos durante los primeros trabajos es que el terreno es fangoso, pero insistió en que lo que se tiene que hacer es una indagatoria del por qué los trabajos no fueron los óptimos, tal como lo vislumbraban los colectivos.



“Tenemos que hacer ahí un análisis de cómo se trabajó, de qué técnicas se utilizaron y entonces podríamos determinar si la labor fue adecuada (…) Aquí lo que tendríamos es ver las condiciones de cómo se encontraba la Fiscalía y por qué no se convocó a los colectivos, para poder hacerlo de la manera adecuada”, apuntó.



Recordó que para ese entonces, aun cuando no se encontraba aprobada la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, que establece que se tiene que hacer búsqueda en conjunto con colectivos, debió haber participación porque ya se estaba trabajando en ella.



Cerón Chagoya señaló que los colectivos aún no le han referido si, ante la incertidumbre de que los trabajos no se realizaron de manera adecuada, soliciten búsquedas en otros puntos de la entidad.