Invierno afecta floración del limón persa en Martínez de la Torre

Durante las últimas semanas las temperaturas han descendido drásticamente, sobre todo con la llegada del frente frío número 35, lo que no sólo está afectando la salud de los martinenses, sino también los cultivos de limón persa de esta región, lo que producirá una gran disminución en la producción de las siguientes semanas.



En entrevista con un productor de cítricos, Humberto Landa, detalló que durante las primeras semanas de enero se beneficiaron con los precios de la comercialización por reja de limón, en algunos casos de logro llegar a vender hasta en 400 pesos el limón de empaque.



Sin embargo, este mes los cambios drásticos en el clima de esta zona están afectando gravemente la floración de estos árboles, así como también el producto se vuelve vulnerable a pesar de los cuidados al corte este termina por quemarse y eso hace que la producción se vea mermada, siendo el frío de los últimos días el que está dañando la mayoría de la producción que permanece en sus árboles.



El productor aseguro que de seguir así el extremo clima se verán seriamente afectados económicamente al no tener limón que cosechar, algo que no solo productores resentirían si no también todas aquellas personas que directa o indirectamente dependen de esta labor cotidiana.



Indicó que en su caso las ganancias que obtuvo de su anterior cosecha las invirtió en fertilizantes para que en esta temporada obtuviera mayor producción, por lo que, al perder esta floración, también perderá gran parte de su inversión.