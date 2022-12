Invita Ayuntamiento a Villa Navideña en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos, no solo el paseo ribereño fue rescatado con la colocación de un árbol gigante de navidad sino que también la zona del quiosco quedará recuperada, afirmó el director de ASIPONA, Miguel Ángel Sierra Carrasco.El funcionario destacó que con esto se busca que la ciudad tenga un sitio digno y seguro.“Estamos en un proceso de recuperación de lo que es el paseo ribereño, si observan ustedes se están haciendo obra en el quiosco, la idea es a finales de año. Pero si no para el día del amor y la amistad vamos a tener un paseo ribereño para un momento muy especial para las personas que gustan estar aquí”, indicó el responsable del puerto.El administrador del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos, invitó a las familias a disfrutar del lugar donde se podrán convivir sanamente hasta finales de diciembre.Cabe mencionar que desde su llegada, un sinfín de mejoras ha habido en esa zona de la ciudad, aunado a los trabajos en el faro de Villa Allende.Por su parte, el alcalde Amado Cruz Malpica, reveló que Coatzacoalcos podrá recibir a familias de todo el sur de Veracruz en la villa navideña que se instalará en el parque central Miguel Hidalgo a partir del próximo 10 de diciembre.Adelantó que habrá un paseo iluminado y otros espacios que no quiso detallar, pues se trata de una sorpresa para todos los niños, jóvenes y población en general.“Va a ser una bonita villa navideña, se la vamos a dejar como sorpresa, va a haber un paseo iluminado, motivos para que los pequeños se tomen las fotos que quieras va a haber un trenecito y ya no les quiero contar más”, manifestó.Confirmó que será del 10 de diciembre que será inaugurada y estará hasta el 8 de enero del próximo año desde las 7 de la noche hasta las 11.“Yo espero que, además, sea del agrado de los porteños y vamos a esperar el día de la inauguración”, indicó.Sobre la seguridad, dijo que se reforzará en estas fechas con los recorridos de parte de corporaciones como la policía municipal, pues hechos violentos podrían empañar la recuperación de espacios públicos como el parque Miguel Hidalgo.