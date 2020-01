Invita SEV a donar juguetes para niños de zonas marginadas del Estado

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) realiza la campaña “Dona un Juguete, dona amor”, la cual se lleva a cabo por segundo año consecutivo para apoyar a los niños de zonas marginadas de todo el Estado.



El titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, detalló que este programa tiene el objetivo de recaudar juguetes nuevos o en buen estado, preferentemente que no requieran el uso de baterías y que no inciten a la violencia, para ser distribuidos el Día de Reyes entre la niñez de comunidades apartadas.



Recordó que el año pasado se logró una importante colecta con el apoyo de los trabajadores de la SEV, desde subsecretarios hasta personal administrativo, en todas las delegaciones.



“El año pasado, a través de las 12 delegaciones, logramos juntar 10 mil juguetes y ahora nos llevamos una gran sorpresa, pues estamos recabando 22 mil juguetes hasta el momento”, puntualizó.



“Dona un Juguete, dona amor” inició su acopio en las instalaciones centrales de la dependencia, en Xalapa, el pasado 4 de noviembre.



“Los juguetes que recabamos aquí en oficinas centrales los vamos a entregar en Tatahuicapan, Las Choapas y Uxpanapa”, dijo Escobar García.



El cierre de la campaña será este 4 de enero de 2020, en el edificio del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (antes Museo Interactivo de Xalapa).



Es así que el próximo sábado, el Secretario de Educación estará presente durante el último día de colecta, donde se presentará un programa artístico infantil.



La colecta estará abierta desde las 10:00 horas y se prevé su conclusión, aproximadamente, a las 3 de la tarde.



Por lo anterior, Zenyazen Escobar invitó a la población en general a sumarse a esta noble causa, para compartir la alegría de estas fechas con las niñas y niños veracruzanos que, por diversas causas, no han recibido un regalo el seis de enero.