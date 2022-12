Invitados dejan plantada a quinceañera y jarochos se unieron para festejarla

“Ella es: LISA una quinceañera que como toda señorita estaban tan ilusionada con su fiesta pero lamentablemente las personas que invito no pudieron asistir no sabemos las razones, este es un día muy especial para ella esperemos QUIÉN GUSTE VENIR PUEDE HACERLO (la fiesta era a las 4:00 PM y es la hora de que nadie ha venido)”, fue la publicación que se viralizó por redes sociales este viernes por la noche, al igual que dos fotos donde se aprecian las mesas vacías y la imagen de la festejada vestida de azul con tonos platas, acompañada solo por su pastel.“Quien jala a unos xv años dejaron sólita a la quinceñera NO vinieron sus INVITADOS le Cancelaron .... Solo hay 2 mesas ocupadas y no están llenas si quieren venir”, escribió la usuaria de Facebook Gaby Royal.La publicación la hizo la vecina de la familia de la cumpleañera, quien en cuestión de minutos empezó a recibir comentarios y poco a poco empezó a llegar la gente a la calle Cortés entre Revillagigedo y Pino Suárez en la colonia centro, en el Puerto de Veracruz, donde se ubica el salón.Muchos internautas mostraban incredulidad a dicha publicación por lo que para cerciorarse fueron llegando al salón, algunos con regalos otros con bebidas para acompañar a la quinceañera.Poco a poco las mesas empezaron a llenarse por no invitados, desde franeleros, tragafuegos del semáforo, hasta meseros, batucadas y un grupo en vivo llegaron para unirse a la causa.El padrino de pastel confesó que la niña estaba llorando por que la habían dejado plantada principalmente sus amigos por lo que agradecieron a todos ya que Lisa al final festejó con felicidad en el rostro, al ver a cientos de personas que se solidarizaron y festejaron con ella.Al final la fiesta terminó con un sobrecupo en el salón, por lo que los invitados y quinceañera, terminaron bailando sobre la calle Hernán Cortés, la cual fue cerrada por unos minutos por la algarabía de los Jarocho.