Invitan a artistas a participar en exposición virtual “Piel Morena”

La creadora plástica Guillermina Ortega está consciente que las exposiciones virtuales cuentan con mucho público, por ello se lanza con “Piel Morena”, muestra virtual que coincide, el próximo 13 de agosto, con la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles.



En la exposición anterior se contó con 900 usuarios, con cien artistas exponentes. “Piel Morena” oficialmente empezó el domingo pasado con el objetivo de que se sumen más artistas durante 3 meses.



Guillermina Ortega nos explica que participan artistas veracruzanos, de la Ciudad de México y del extranjero, como Luis Fernando, de Costa Rica.



“La idea es poner a trabajar a los artistas, con tiempo, para que participen con una obra que permita, de manera personal, mostrar cómo nos asumimos desde nuestra piel morena en este siglo XXI, en qué creemos, cómo hemos digerido estos 500 años”, comentó.



“El arte es productor de conocimiento, es una maravillosa experiencia, para percibir que las siguientes generaciones, las más jóvenes, aún tienen miradas discriminatorias y racistas a los tonos de piel. El arte muestra la herida y también la salida”, explicó.



Reflexiona y señala que “el hecho de mencionar las cosas, al hacerlo, reflexionamos, trascendemos. 500 años de machacar heridas es una mirada añeja. El arte contemporáneo es desaprovechado. En esta ocasión es uno de los problemas que más afectan al país, a pesar de estar en el siglo XXI es muy importante abordar estos temas”.



“La pandemia nos ha obligado a renovarnos, a entender que el museo no es el edificio inaccesible, institución que representa distancia física y psicológica, para que la gente acceda al museo. Las redes sociales son un excelente medio para difundir el arte y a los artistas pero también para tocar problemas sociales”.



“Estamos en medio de elecciones, situación efímera y pasajera. Los mexicanos tenemos atorada la autodefinición de quienes somos, el concepto de mestizaje ha sido mal entendido y malinterpretado en diferentes siglos, desde el XIX traemos arrastrando conceptos que nos han hecho daño”.



“La exposición ‘Piel Morena’ pone sobre la mesa problemas, para plantearlos desde la perspectiva del arte. Es incluyente, no es una curaduría convencional, en medio de todo lo que significa la extinción del arte, esto es una alternativa para que todos los artistas podamos participar y reflexionar”.



“En ‘Piel Morena’ participan artistas muy jóvenes, estudiantes, sin trayectoria, o artistas con trayectoria, muchos son locales, otros nacionales e internacionales. Lo importante es que la exposición también para los académicos y teóricos, algunos han aceptado participar. Hay 3 grupos incluidos: que no podemos prescindir, además de los artistas participantes, los especialistas en arte y el público”.



Entre los participantes se encuentran Luis Rafael, con Nikan/Aquí, vasija elaborada en tortilla, piedra, grano de maíz e hilo rojo; Marisa Jiménez presenta “raíces”, cuadro elaborado en técnica mixta; Miguel Hernández participa con “Cicatriz 500”, pieza bordada a mano, con hilo de algodón, sobre manta teñida con hueso de aguacate; Jawa, hombre bejucos, es el nombre de la foto performance de Luis Fernando Quiroz Valverde. Quien explica que Chaman o Jawa simboliza una figura de resistencia para las culturas originarias de Abya Yala, nombre ancestral del Continente Americano. Los “jawa” danzan, cantan en sus lenguas nativas, gesticulan signos no verbales, adosando la figura de un animal que habilita el poder de curación natural y anímica.



Guillermina Ochoa tiene años trabajando el arte indígena contemporáneo, obra que ha expuesto en el extranjero en varias ocasiones, para este año coincide con la conmemoración de los 500 años de la conquista el 13 de agosto, por ello convoca a creadores a participar.