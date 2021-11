Invitan a asistir al XV Encuentro Internacional de Arte y Cultura de las Altas Montañas

Los próximos 27 y 28 del presente mes se llevará a cabo en el Teatro "Ignacio de la Llave" el XV Encuentro Internacional de Arte y Cultura de las Altas Montañas del Huapango al Fandango, por lo que los organizadores invitaron a la población en general a asistir.El maestro Mario Romero Serrano y la química Lorena Vázquez López señalaron que desde hace 15 años se inició con este esfuerzo por parte del Centro Cultural México-Burgos para preservar el son jarocho, que es patrimonio del Estado.“Se ha llevado a cabo esta actividad por todos estos años y estamos contentos que a pesar de la pandemia sea posible llevarlo a cabo de manera presencial, pues el año pasado se hizo sólo de la manera virtual y no es lo mismo”, dijo Romero Serrano.Comentó que son varios grupos de soneros los que acudirán a este encuentro, como son algunos de Cosamaloapan, de Chacaltianguis, Tuxtla, Coatepec, Misantla, Juan Díaz Covarrubias, Xalapa.Señaló que desde las 12 del día habrá décima y poesía y a partir de las 16:30 horas tocarán los soneros en el majestuoso escenario del Teatro "Ignacio de la Llave" en Orizaba.Por su parte, Lorena Vázquez indicó que habrá participación de decimeros de Colombia y Panamá.Agregó que en este año se rendirá homenaje al maestro José Luis Miranda Rosario, quien es maestro poeta y decimero, y también al grupo Leyendas del Son.Destacó que todos estos grupos acuden sólo recibiendo el hospedaje y comida y desgraciadamente no se pudo traer a todos los que se quería porque la asociación hace el evento tocando puertas y no se tuvo toda la respuesta que se hubiera querido, pero no se quiso dejar pasar este evento.