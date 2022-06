Invitan a donar sangre para niños con cáncer de Torre Pediátrica, de Veracruz Puerto

Niños pacientes del área de Oncología de la Torre Pediátrica de Veracruz impulsan la campaña de donación de sangre y piden la ayuda para que sean más los altruistas que acuden a este llamado.Las mamás de los menores señalan que sus enfermos requieren constantemente plaquetas y aféresis pero es difícil conseguir quién les done, por ello, piden a quienes están en posibilidad de hacerlo, lo hagan para salvar vidas.A los pacientes foráneos les es más complicado conseguir donadores, por lo cual en ocasiones recurren a comprarlos."Soy Iker, tengo leucemia. Todos estamos aquí donando sangre, apoyando a los niños del hospital infantil, vengan, los invitamos a donar sangre, ayúdennos por favor a salvar a los niños con cáncer".Son las madres de pacientes quienes solicitaron al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que cada 45 días se realice la campaña de promoción.Señalan que los pacientes oncológicos son vulnerables a requerir transfusiones y plaquetas, por lo cual deben reponer la sangre suministrada."Es muy difícil para los papás y mamás de fuera, me pasó en dos ocasiones que mi niño necesitaba sangre, no conozco a nadie de Veracruz, bajaba del quinto piso, sólo necesitaba una unidad y me costó mucho. Una persona me dijo y pues me costó trabajo. Es una tranquilidad reponer la sangre, es una esperanza para el niño porque de eso depende que suba su hemoglobina y suba sus tratamientos", dijo Imelda González Cruz, mamá de paciente.Los donadores que quieran ayudar a los niños con cáncer deben llamar al 229 437 16 04 para anotarse y se les agende una cita para la donación.