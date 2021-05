Invitan a foro “Los jóvenes coatepecanos necesitamos propuestas”

Un grupo de jóvenes empresarios y no empresarios, denominado “Coatepec Emprende”, informó que ante un hartazgo social por las campañas políticas que ha ocasionado a no ir a las urnas a votar, se realizará el foro “Los jóvenes coatepecanos necesitamos propuestas”.



Al respecto, Fernando Olivares indicó que se trata de un grupo organizado que busca generar un voto consciente entre un sector que en las últimas elecciones ha omitido acudir a las urnas.



Dejó en claro que se trata de un evento completamente apartidista y que es realizado con el único fin de dar a conocer las propuestas de cada uno de los aspirantes a gobernar Coatepec, así como contestar preguntas y resolver dudas de los jóvenes participantes.



“Tendremos la oportunidad de dialogar con los candidatos con el fin de evaluar sus propuestas y que sean resueltas nuestras inquietudes, así como aportar ideas para que quien resulte ganador tenga a bien tomar en cuenta la opinión”.



“Cabe señalar que este hecho no está relacionado con ningún partido político y ningún candidato, la invitación es abierta para las y los aspirantes, es de vital importancia contar con la presencia de cada uno de ellos, ya que en esta mesa de diálogo se tratarán temas de gran relevancia para nuestro municipio”, explicaron.



Finalmente, refirieron que dicho foro se hará el próximo 25 de mayo, a las 18:00 horas.