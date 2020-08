Invitan a obra de teatro virtual “Muy sucia y chingona historia de amor”

La alargada cuarentena por la pandemia del COVID-19 ha obligado también a actrices y actores a reinventarse, no solo para seguir generando ingresos en sus carreras, también, para no mantener ayunos de risas y diversión al público mexicano, cansado de tanta mala noticia por esta enfermedad.“Ahora que estamos encerrados por la pandemia y nos urge un poco de risas y diversión, decidimos experimentar con esta obra de teatro en línea”, dice la actriz Ana González Bello, famosa en nuestro país por sus recientes participaciones en las series televisivas “El Club”, “Narcos 4: México” y “La reina soy yo”, entre otras.La actriz mexicana se refiere a “Muy sucia y chingona historia de amor”, una pieza teatral de los ingleses Katie Bonna y Richard Marsh, que ha presentado desde hace cuatro años con el también reconocido actor Manuel Calderón, “con un éxito increíble”, refiere, pero que ahora llevarán, por primera vez, al formato “live on line”.La presentación será este sábado 15 de agosto, a las 21 horas con una única función y los boletos ya se pueden adquirir en las plataformaswww.lateatreria.com y www.carteleradeteatro.mx con costos que van de 160 pesos y hasta 350 pesos, con la idea de que los interesados respalden los proyectos artísticos de estos actores.En entrevista, Ana González Bello comenta que “Muy sucia y chingona historia de amor” es uno de los primeros proyectos que hizo cuando regresó a México, luego de estudiar actuación en Bristol Old Vic Theatre School y Drama Centre London, en Reino Unido.“Es una comedia romántica, en verso, un verso muy leve, muy mexicano, que tiene seis personajes que hacemos dos actores. Esta obra ha tenido un éxito increíble en cartelera. Ahora que estamos encerrados por la pandemia y nos urge un poco de risas y diversión, decidimos hacer el experimento de ponerla en línea”, aseveró.Nerviosa y emocionada, como refiere, esta es la primera vez que realiza un experimento de esta naturaleza. “Vamos a estar en el teatro, actuando, pero con butacas vacías. Habrá cámaras que tomarán ángulos a los dos y una cámara que tomará close up. Yo no sé cómo va a funcionar, porque es algo totalmente nuevo para nosotros. Sin embargo, el público, desde la comodidad de su casa, podrá ver la obra en vivo, pero ‘en línea’”, explica.Dijo que la historia de Katie Bonna y Richard Marsh es muy divertida, “porque ellos son par de ingleses que igual que al igual que mi amigo Manuel y yo estaban desempleados y dijeron: hay que hacer nuestro propio show de comedia y les fue increíble en Inglaterra. Increíble. Yo vi la obra allá”.“Es una cosa muy boba que habla de relaciones, de cuando metemos la pata con la persona que nos gusta y cuando cortamos pero estamos obsesionados con el ex. Son cosas con las que todos nos podemos identificar; tiene un humor muy bobo, muy sencillo, pero muy padre. Es una obra que tiene mucho corazón con cosas de la vida con la que todos nos podemos identificar. Por eso a la gente le gusta”, añadió.La joven actriz, ganadora en 2014 del premio de teatro radiofónico de la BBC de Londres, “Georgi Markov”, por su obra en inglés “Diablo and Romina”, invitó al público de todo el país a ingresar a www.lateatreria.com y www.carteleradeteatro.mx para comprar boletos, respaldar sus proyectos artísticos y pasar una noche divertida con esta obra de teatro “Muy sucia y chingona historia de amor”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund