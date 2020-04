Invitan a orizabeños en crisis a comer gratis, ante contingencia

Con el fin de ayudar principalmente a quienes andan en la calle intentando ganar algo, como son vendedores de periódicos y boleros, pero en general a la población que lo necesite, un grupo de seis amigos orizabeños ofrecerán una comida completa preparada para quien guste acudir por ella el próximo jueves 23, en Sur 9 número 20, entre Colón y Oriente 2.



Antonio, uno de los promotores de esta iniciativa, indicó que ésta fue copiada de acciones similares que se han llevado a cabo en otros lugares y que han tenido mucho éxito.



Comentó que invitan a las personas que en estén en situación vulnerable a que acudan al lugar mencionado a partir de las 4:30 horas.



Mencionó que dispondrán de recipientes para ir dando a las personas que lleguen, a quienes solo les pedirán que guarden la sana distancia.



Señaló que tienen previsto repartir alrededor de 300 platillos, de los cuales habrá pollo enchilado y sin chile a fin de que los niños o personas que no puedan comer chile no tengan problema.



Comentó que debido a la contingencia que se vive las personas no comerán ahí, pero se lo podrán llevar.



Indicó que si alguien se desea sumar y hacer una donación los puede contactar al 272 281 41 21.