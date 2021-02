Invitan a participar en rifa para comprar aparato auditivo a niño xalapeño

Estimados amigos de Al Calor Politico:



Hola, mi nombre es Susana Altamirano, soy una mamá xalapeña que está buscando la manera de conseguir un implante coclear para su hijito, él tiene cuatro añitos y padece hipoacusia bilateral profunda, nació sano pero al año a causa de una fuerte infección en la garganta perdió la audición.



Si recurro a las rifas y donativos es porque ya me negaron el implante en todas las instituciones a las que acudí por no ser un sordo puro. Él además tiene un posible trastorno del espectro autista o déficit de atención, por ello estoy haciendo rifas, ventas con causa y recolecta de fondos.



Les pido con todo el corazón que se unan a la causa y participen en nuestra Rifa Especial de San Valentín. Se rifarán 3 premios: una comida en el conocido restaurante La Vecindad, Un paquete en el Café-Bar Vidita Mía y un pastel de una conocida pastelería.



La Rifa se llevará a cabo el día 13 de febrero a las 12:00 pm y se transmitirá en vivo en la página de Facebook “Ayudemos a Fernandito a escuchar”



No. de Cuenta Santander: 56757662350

No. de tarjeta: 5579 1002 1650 3621

Cuenta clave: 014840567576623503

a nombre de Susana Altamirano Balderas



Envía tu comprobante por Whats: 228 230 10 41 y se te asignará un número para participar en la rifa.



Pueden encontrar más detalles del caso de Fernandito en la página de Facebook “Ayudemos a Fernandito a escuchar”.