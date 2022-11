Invitan al Festival de la Flor de Nochebuena, en Emiliano Zapata

Del 2 al 4 de diciembre se llevará a cabo el “Festival de la Flor de Nochebuena” en la comunidad de La Estanzuela del municipio de Emiliano Zapata, donde podrán encontrar estar tradicional flor navideña en sus diferentes colores y variedades a precios accesibles, informó el alcalde de esa demarcación, Erick Ruiz Hernández.En conferencia de prensa el edil resaltó que se espera una afluencia aproximada de 15 mil visitantes a este festival y el objetivo es reactivar la economía del municipio y la región durante el dos, tres y cuatro de diciembre.El edil resaltó que se prevé un evento similar a la “Feria de Carrizal”, así como el “Festival de la Garnacha” en Rinconada, donde los expositores y comerciantes se podrán instalar de manera gratuita.“Se espera una afluencia por día de cuatro mil a cinco mil visitantes, en este festival, algo muy similar a la afluencia de Carrizal y Rinconada, sin embargo, me atrevo a decir que es posible que en esta edición el Festival de la Estanzuela, nos acompañe más gente porque estamos cerca de la capital y esperamos sean los habitantes de Xalapa los que nos apoyen para generar esta derrama económica. No se les cobrará mi un centavo en sus lugares para que ellos comercialicen sus productos”, dijo.El alcalde explicó que se prevé una derrama económica superior a los cinco millones de pesos, pues dejó en claro que los precios de las “Nochebuenas” serán accesibles pues irán de los 50 a los 70 pesos.Además, al igual que el “Festival de la Garnacha” en Rinconada, la venta del alcohol será restringido, pues se busca sea un evento familiar.“Reactivaremos la economía de la Estanzuela y de la zona, la edición de este festival se tiene contemplada una derrama económica de cinco millones de pesos, se llevará a cabo el festival los días dos, tres y cuatro de diciembre, en estos tres días esperamos que esta derrama beneficie no solo a Estanzuela, sino a productores y artesanos de la zona”, finalizó.